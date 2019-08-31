Pedullà, Ranieri rinnova con i viola fino al 2024. Tra poco andrà in scena il summit con il suo agente
Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina. Tra poco ci sarà un incontro con il suo agente Giocondo Martorelli per il prolungamento fino al 2024. I viola vogliono blindare un difensore duttile e di qualit...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 12:34
Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina. Tra poco ci sarà un incontro con il suo agente Giocondo Martorelli per il prolungamento fino al 2024. I viola vogliono blindare un difensore duttile e di qualità. L’attuale contratto di Ranieri scade nel 2021.
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