Di Marzio, domani Castrovilli firma il rinnovo fino al 2024. Accordo sulla base di 1 milione + bonus
Accordo raggiunto, Gaetano Castrovilli e la Fiorentina continueranno insieme e a lungo. Il centrocampista è infatti pronto a firmare il suo contratto fino al 2024, dopo i segnali più che positivi regi...
Accordo raggiunto, Gaetano Castrovilli e la Fiorentina continueranno insieme e a lungo. Il centrocampista è infatti pronto a firmare il suo contratto fino al 2024, dopo i segnali più che positivi registrati nelle scorse settimane. L'agente Michelangelo Minieri è riuscito a sistemare gli ultimi dettagli che mancavano per raggiungere la firma: accordo a un milione di euro con bonus a salire. Il giorno per formalizzare il tutto è previsto per domani, giovedì 10 ottobre. Il sogno in viola del centrocampista può continuare.
Gianlucadimarzio.com