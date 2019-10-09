Di Marzio, domani Castrovilli firma il rinnovo fino al 2024. Accordo sulla base di 1 milione + bonus

Accordo raggiunto, Gaetano Castrovilli e la Fiorentina continueranno insieme e a lungo. Il centrocampista è infatti pronto a firmare il suo contratto fino al 2024, dopo i segnali più che positivi regi...

A cura di Redazione Labaroviola 09 ottobre 2019 20:58

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