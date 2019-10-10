Castrovilli: "Felicissimo del rinnovo. Magari in futuro sarò il capitano della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Gaetano Castrovilli, il centrocampista che ha appena rinnovato con la Fiorentina: "Sono felicissimo di questo, soprattutto per la mia famiglia. Ringrazio il...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Gaetano Castrovilli, il centrocampista che ha appena rinnovato con la Fiorentina: "Sono felicissimo di questo, soprattutto per la mia famiglia. Ringrazio il direttore, il presidente Commisso, Montella ed i miei compagni. Voglio continuare a credere, far bene e dare gioie ai tifosi. Si, mi auguro di ripercorrere la carriera di un grande come Antognoni. Ora penso a far bene questa stagione poi chissà magari in futuro avrò al braccio la fascia di capitano. Dopo il goal a San Siro mi sono emozionato molto, sono passati nella mia mente tutti i sacrifici che ho fatto ed anche il momento in cui stavo per mollare. Nella Nazionale ci spero, tengo incrociate le dita".