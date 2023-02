Il Tirreno, Castrovilli vuole segnare ma si punta anche al rinnovo di contratto

Gaetano Castrovilli non segna dalla ultima partita proprio contro il Verona nel 2021. Questo è ciò che ci ricorda oggi Il Tirreno, che ci ricorda anche come lo stesso giocatore sia di fronte non solo alla voglia di tornare a segnare, ma anche un molto probabile rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Per il giocatore si tratta anche di un recupero fisico dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco e sembra aver davvero recuperato la condizione.

