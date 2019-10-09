ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo
Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del cal...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 20:35
Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Gaetano Castrovilli. Arriverà quindi l'ufficialità del rinnovo del talento viola.
Violachannel