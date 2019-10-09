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ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo

Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del cal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2019 20:35
ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 13:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Direttore Sportivo Daniele Pradè e del calciatore Gaetano Castrovilli. Arriverà quindi l'ufficialità del rinnovo del talento viola.

 

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