Enrico Chiesa ha ricucito i rapporti negli ultimi tempi ricuce i rapporti con la proprietà italo-americana e apre le porte ad un rinnovo riparatore. La ritrovata armonia ha la dovuta eco mediatica. Tant’è vero che i più danno per scontato un adeguamento del contratto, ora in scadenza nel 2022. Federico, ora come ora, guadagna 1,8 milioni netti a stagione, ma conta di raddoppiare la somma. In che tempi? La famiglia Chiesa lo farebbe anche subito, mentre Commisso intende fiutare bene l’aria primaverile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.