Accomando (SportMediaset): "Domani l'ufficialità del rinnovo di Kean con la Fiorentina"

Secondo Orazio Accomando, Kean prolungherà con i viola fino al 2030: intesa raggiunta, annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore

La Fiorentina blinda Moise Kean. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, sul proprio profilo X, il club viola avrebbe raggiunto l’accordo definitivo per il rinnovo del contratto dell’attaccante fino al 2030. L’intesa è ormai totale e l’annuncio ufficiale è atteso per la giornata di domani.