Questi giorni sono giorni di riflessione per Federico Chiesa, il talento viola sta decidendo se restare alla Fiorentina o andare altrove. Dovrà pensare se il progetto di Commisso lo convince, una Fiorentina che il presidente vorrebbe costruire intorno alla C3, Chiesa, Cutrone e Castrovilli. Si aggiunge l’esperienza di Ribery, di Vlahovic e di Milenkovic. Chiesa crede al progetto di una grande Fiorentina, capace di tornare ad alti livelli. L’Europeo è stato spostato al prossimo anno vista l’emergenza, riuscirà questa formazione ad aiutarlo per un posto in Nazionale? L’impressione che emerge è che giorno dopo giorno Federico sia sempre più tentato dalla voglia di restare, almeno un ulteriore anno. Troppo legato a Firenze e al Viola. L’ipotesi di allungamento del contratto è sempre più probabile. Ieri un’altra dimostrazione con il messaggio che Fede ha lanciato sui canali ufficiali viola. Il presidente sembra averlo convinto ad accettare ancora la maglia viola, dandogli magari un ruolo da leader. Lo riporta Il Corriere dello Sport.