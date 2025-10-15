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Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029

Fiorentina-Mandragora, accordo raggiunto: manca solo l'ufficialità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 14:24
Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rolando Mandragora continuerà a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il rinnovo del contratto del centrocampista è ormai cosa fatta, manca solo l'ufficialità.

Un'intesa che mette fine ai dubbi emersi durate la scorsa estate sul suo futuro e che mette sul tavolo la seguente formula: Mandragora rinnova con la Fiorentina al 2028, con l'opzione di un'ulteriore anno al 2029, e un ingaggio di 2 milioni a stagione.

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