Pedullà, Mandragora e Fiorentina avanti insieme: rinnovo fino al 2028, con opzione al 2029
Fiorentina-Mandragora, accordo raggiunto: manca solo l'ufficialità
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 14:24
Rolando Mandragora continuerà a vestire la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il rinnovo del contratto del centrocampista è ormai cosa fatta, manca solo l'ufficialità.
Un'intesa che mette fine ai dubbi emersi durate la scorsa estate sul suo futuro e che mette sul tavolo la seguente formula: Mandragora rinnova con la Fiorentina al 2028, con l'opzione di un'ulteriore anno al 2029, e un ingaggio di 2 milioni a stagione.