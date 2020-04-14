Nazione, Chiesa-Fiorentina va trovata l’intesa sul rinnovo: rischio danno economico importante
Secondo La Nazione ecco il piano della Fiorentina per Federico Chiesa. Commisso e Barone sono sempre più positivi sulla possibilità che il giovane attaccante resti in viola. Una cosa chiarissima c’è.....
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2020 09:40
Secondo La Nazione ecco il piano della Fiorentina per Federico Chiesa. Commisso e Barone sono sempre più positivi sulla possibilità che il giovane attaccante resti in viola. Una cosa chiarissima c’è... comunque vada, alla fine del campionato se Federico si avvia al 2021 senza rinnovo, avvicinandosi sempre più alla scadenza del contratto per lo svincolo a costo zero il danno economico potrebbe essere davvero importante. Presto quindi andrà trovata una soluzione da attuare.