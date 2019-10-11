Gazzetta, muro contro muro per il rinnovo di Chiesa. Papà Enrico non vuole trattare

Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina. Il futuro dell'attaccante sembra già abbastanza chiaro nonostante la scadenza nel 2022. Lo stop alla c...

Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Federico Chiesa con la Fiorentina. Il futuro dell'attaccante sembra già abbastanza chiaro nonostante la scadenza nel 2022. Lo stop alla cessione imposto da Commisso ha determinato anche una brusca frenata nel dialogo per il prolungamento del contratto, ormai siamo al muro contro muro tanto che il papà Enrico non vuole sedersi a trattare. L'interesse di Inter Juve è come un faro anche se il club viola in caso di partenza preferirebbe ascoltare clienti all'estero. In estate si era parlato di Bayern e PSG, è inevitabile quindi che se ne riparli ma chi dà 70 milioni ad una società per l'acquisto e 5 milioni l'anno al calciatore?