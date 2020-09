Repubblica, Chiesa, il futuro in 10 giorni: Juventus oppure rinnovo con la Fiorentina. La situazione

Qualunque decisione per il futuro di Chiesa verrà presa in modo sereno, con un unico fine: il bene di tutti. Questo non significa che Chiesa resterà a Firenze. Tutto è ancora possibile anche se ormai mancano 10 giorni alla fine del mercato e fare certe operazioni così importanti non è facile. La Juventus resta l’unica squadra in grado di poter fare un’offerta. Chiaro che deve prima vendere Douglas Costa e provare a incassare 30 milioni. In quel caso partirebbe l’assalto a Federico ma ad una cifra non superiore ai 40 milioni di euro. Un’operazione che potrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto magari con qualche bonus. Niente contropartite.

Se alla fine del mercato Chiesa sarà ancora viola, è evidente che si dovrà parlare di rinnovo. Una soluzione potrebbe essere anche quella di allungare di 1 o 2 anni l’attuale contratto in scadenza nel giugno 2022 inserendo magari anche qualche clausola rescissoria. Lo scrive Repubblica.

