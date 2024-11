Martinelli rinnova con la Fiorentina fino al 2029 e De Gea gli dedica una storia con un cuore

Tommaso Martinelli ha rinnovato quest’oggi con la Fiorentina per altri 5 anni, fino al 2029. Il futuro della porta viola adesso è in buone mani. Lo fa capire anche De Gea, che nel suo profilo social di Instagram aggiunge una storia con gli auguri al giovane portiere gigliato. Ecco il comunicato del club: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Tommaso Martinelli al Club viola fino al 30 giugno 2029. Martinelli, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 2 giugno nella gara contro l’Atalanta”