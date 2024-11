Dodò è tornato a Firenze e si è allenato con la squadra al Viola Park. E’ a disposizione per Como

Il terzino destro della Fiorentina Dodò è tornato in Italia da qualche ora, dopo aver risposto alla convocazione con la nazionale verdeoro del Brasile. Il CT Dorival Junior lo aveva chiamato per sostituire lo squalificato Vanderson del Monaco. Purtroppo l’esordio con la maglia della nazionale pentastellata non è arrivato, ma sarà solamente questione di tempo. Nel frattempo, il difensore gigliato è sceso regolarmente in campo negli allenamenti odierni effettuati al Viola Park, come ha fatto sapere lui stesso pubblicando sui social un immagine che lo vede impegnato a calciare un pallone. Questo fa tranquillizzare tutti i tifosi viola che avevano timore di non vedere il difensore sudamericano in campo. Quindi, possiamo confermare che il fuso orario e l’emozione della “prima volta” è stato già smaltita. Domenica contro il Como, Dodò scenderà regolarmente in campo.