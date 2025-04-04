Commisso: "La clausola di Kean? Io voglio vederlo ancora qui, se qualcuno lo vorrà ci parleremo"

In una lunga intervista a Sky Sport il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha toccato tanti temi tra cui la clausola rescissoria di 52 milioni inserita nel contratto di Moise Kean, queste le su...

In una lunga intervista a Sky Sport il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha toccato tanti temi tra cui la clausola rescissoria di 52 milioni inserita nel contratto di Moise Kean, queste le sue parole sul tema:

"Io voglio vederlo ancora a Firenze, se qualcuno vorrà offrire qualcosa ci parleremo, ma io voglio tenerlo. Dobbiamo difendere quello che abbiamo anche se non siamo una delle prime 3 squadre in Italia. Alcuni pensano di essere i migliori del calcio italiano e prendere chi gli pare, ma qui non succederà".