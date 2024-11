Iachini: “Fiorentina migliorata. Terracciano, Biraghi e Quarta non giocano, lo scorso anno erano titolari”

L’ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente Toscana TV:

“Momento viola esaltante, sono contento in particolare per il Presidente Commisso che con gli investimenti fatti è riuscito a migliorare la squadra anno dopo anno. In questo mercato non è stato sbagliato nulla, con i giocatori arrivati si può veramente aprire un ciclo“.

“Kean lo avevamo richiesto anche quando ero io tecnico ma si trovò la formula giusta e l’affare sfumò. E’ arrivata ora a Firenze con l’età giusta e nell’ambiente giusto per esplodere. Ha grandi motivazioni“.

“Palladino si è dimostrato molto intelligente e duttile nel cambiare sistema quando le cose non andavano. Adesso chi va in campo si vede che è in fiducia. La rosa è complessivamente molto competitiva, basta pensare che giocatori come Terracciano, Biraghi e Quarta non giocano mentre fino all’anno scorso erano titolari fissi”

Dodò è tornato a Firenze e si è allenato con la squadra al Viola Park. E’ a disposizione per Como