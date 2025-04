Valcareggi: “Se Commisso vuole tenere davvero Kean, lo deve chiamare subito e dargli 6 milioni l’anno”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore Furio Valcareggi ha così commentato le parole del Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Sky Sport, soffermandosi anche sulla permanenza di Moise Kean: “Un uomo così deciso e sicuro di sé a mio avviso è stato un po’ banale, con questi concetti del tenere tutti e dell’essere tutti felici. Vuoi tenere Kean? Lo devi fare subito. Lo chiami e gli dai 6 milioni per quattro anni. Se non lo fa è il segnale definitivo che non ha affetto verso Firenze”.