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Da Milano: "Fiorentina su Gustavo Sá, talento 2004 del Famalicāo. Costa 8-10 milioni di euro"

La Fiorentina è sulle tracce di Gustavo Sá. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club viola sarebbe sulle tracce del giovane talento portoghese in forza al Famalicāo. La valutazione del suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 14:45
Da Milano: "Fiorentina su Gustavo Sá, talento 2004 del Famalicāo. Costa 8-10 milioni di euro" - Foto: Instagram Gustavo Sa
Foto: Instagram Gustavo Sa
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La Fiorentina è sulle tracce di Gustavo . Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club viola sarebbe sulle tracce del giovane talento portoghese in forza al Famalicāo. La valutazione del suo cartellino si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma c’è comunque da battere la concorrenza di Como, Atalanta e Inter, con cui gli agenti del calciatore - mercoledì a San Siro per il Derby - hanno avuto già dei contatti nelle proprie sedi.  In questa stagione il ragazzo ha messo sinora a segno 3 gol e fornito 4 assist nelle 26 presenze totali collezionate.

Foto: Instagram Gustavo Sa

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