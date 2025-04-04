Da Milano: "Fiorentina su Gustavo Sá, talento 2004 del Famalicāo. Costa 8-10 milioni di euro"

La Fiorentina è sulle tracce di Gustavo Sá. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club viola sarebbe sulle tracce del giovane talento portoghese in forza al Famalicāo. La valutazione del suo...

La Fiorentina è sulle tracce di Gustavo Sá. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club viola sarebbe sulle tracce del giovane talento portoghese in forza al Famalicāo. La valutazione del suo cartellino si aggira sugli 8-10 milioni di euro, ma c’è comunque da battere la concorrenza di Como, Atalanta e Inter, con cui gli agenti del calciatore - mercoledì a San Siro per il Derby - hanno avuto già dei contatti nelle proprie sedi. In questa stagione il ragazzo ha messo sinora a segno 3 gol e fornito 4 assist nelle 26 presenze totali collezionate.

Foto: Instagram Gustavo Sa