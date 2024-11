Serie A, richiesta ufficialmente la finestra speciale di mercato 1-10 giugno. Serve l’ok della FIGC

La Serie A ha ufficialmente richiesto alla FIGC l’istituzione di una finestra speciale di mercato dal 1° al 10 giugno 2025. Questa decisione segue l’indicazione della FIFA, che ha consentito alle Leghe con squadre partecipanti al Mondiale per Club dell’estate 2025 di richiedere un’apertura anticipata del calciomercato in quel periodo. Ora spetterà alla FIGC valutare e approvare la proposta, con un via libera che sembra quasi certo. I calciatori acquistati nella finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025 potranno essere schierati fin dall’inizio del Mondiale per Club, che inizierà il 15 giugno.

