Berti: “Martinelli deve andare in prestito per farsi le ossa, non ha senso rimanere a Firenze”

L’ex portiere di Sampdoria ed Empoli Gianluca Berti ha parlato di Tommaso Martinelli al Salotto Viola di Italia 7: “Per me non avrebbe senso tenerlo qui fino alla fine della stagione, sono della vecchia scuola io. Credo che il ragazzo debba andare in C fino a giugno e poi in B l’anno prossimo. Una volta fatto questo percorso, allora lo riprenderei e lo renderei per 10 anni il titolare viola. Adesso in rosa non ci deve stare perché deve farsi le ossa in giro, deve imparare tanto in prima persona. Nemmeno se Terracciano partisse, lo terrei perché per fare 3 partite l’anno non serve a nulla. Adesso può imparare da De Gea e deve essere curioso, ogni volta che si muove lo spagnolo, deve imparare con gli occhi. Per lui è un maestro.”