Adli: “Prima di lasciare il Milan avevo promesso che avrei segnato. De Gea tra i portieri più forti al mondo”

Yacine Adli ha partecipato al progetto della Fiorentina “CresciAMO inVIOLA: Domande di classe”, rispondendo ad alcune domande fatte dagli alunni delle scuole ospitate dalla società gigliata al Viola Park. Queste le sue parole:

Com’è giocare per la Fiorentina?

“Per me è un onore giocare per la Fiorentina e per questa grande città, ho sempre sognato di essere un calciatore e oggi ho la fortuna di poter fare questo lavoro.”

Qual è il tuo giocatore della Fiorentina preferito?

“Voglio bene a tutti i miei compagni, se ne devo scegliere uno penso a De Gea, è un giocatore che vedo giocare da tanto tempo e averlo al mio fianco è un piacere, un onore. Per me è uno dei più grandi portieri al mondo.”

Cosa mangia un calciatore?

“Noi cerchiamo di mangiare bene, dobbiamo dare al nostro corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Non c’è qualcosa che non possiamo mangiare, ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo stare più attenti. A me piacciono molto le linguine con il pesto di pistacchio e i gamberi.”

Com’è stato segnare contro la tua ex squadra?

“Sono stato due anni al Milan, ho condiviso molti momenti con i giocatori diventati poi miei amici. Segnare contro loro è stato qualcosa di speciale, ero molto contento. Prima di lasciare il Milan avevo detto che avrei segnato, e visto che sono un uomo di parola l’ho fatto.”

Rispondi ai tifosi sui social?

“Sui social ci scrivono sempre, a volte rispondiamo ma non ce la facciamo con tutti. Quando le cose vanno bene i messaggi sono belli, ma quando va male possono colpire il giocatore negativamente. Quelli che ci insultano non li guardiamo neanche, non possiamo perdere tempo con la gente che ci manda solo odio. I social non li guardo spesso, ci sono cose molto più interessanti da fare.”

