Dal Viola Park, Radio Bruno: “Cataldi recuperato, dubbio Dodò. Gudmundsson salterà il Como”

Dal Viola Park, gli aggiornamenti sulla Fiorentina in vista del Como: Cataldi ha recuperato pienamente e potrebbe essere schierato titolare, completando la mediana con Adli. Mandragora sembra destinato a partire dalla panchina. Dubbi su Dodò, di ritorno dalle nazionali, che si giocherà il posto con Kayode, che potrebbe avere spazio.

Diversa la situazione di Gudmundsson, ancora in fase di recupero. L’islandese non sarà disponibile per la partita al Sinigaglia, ma punta a rientrare tra i convocati per la coppa contro il Pafos, con l’obiettivo di giocare da titolare nel big match del Franchi contro l’Inter.

