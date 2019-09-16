Labaro Viola

In arrivo il rinnovo fino al 2023 più l'adeguamento dell'ingaggio per Castrovilli

Arrivano anche i dettagli sul rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo Tuttosport, già a fine agosto c'è stato un primo incontro tra l'agente del pugliese e la dirigenza viola. Presto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 10:10
In arrivo il rinnovo fino al 2023 più l'adeguamento dell'ingaggio per Castrovilli - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Rassegna Stampa
Fiorentina
Rinnovo
Castrovilli
Condividi

Arrivano anche i dettagli sul rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo Tuttosport, già a fine agosto c'è stato un primo incontro tra l'agente del pugliese e la dirigenza viola. Presto gli sarà proposto un prolungamento di contratto fino al 2023 con adeguamento dell'ingaggio, attualmente prende 200.000 €. La volontà della nuova proprietà viola è quella di blindare tutti i talenti Made in Florence.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok