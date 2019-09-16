In arrivo il rinnovo fino al 2023 più l'adeguamento dell'ingaggio per Castrovilli

Arrivano anche i dettagli sul rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo Tuttosport, già a fine agosto c'è stato un primo incontro tra l'agente del pugliese e la dirigenza viola. Presto...

Arrivano anche i dettagli sul rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. Secondo Tuttosport, già a fine agosto c'è stato un primo incontro tra l'agente del pugliese e la dirigenza viola. Presto gli sarà proposto un prolungamento di contratto fino al 2023 con adeguamento dell'ingaggio, attualmente prende 200.000 €. La volontà della nuova proprietà viola è quella di blindare tutti i talenti Made in Florence.