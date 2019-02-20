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Jordan Veretout, la Fiorentina sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021…

La Fiorentina sta pensando di rinnovare il contratto al centrocampista Jordan Veretout, in scadenza nel 2021. Il francese piace al Milan, l'Inter e il Napoli.Fonte: Calciomercato.com

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 21:48
Jordan Veretout, la Fiorentina sta cercando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021… - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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La Fiorentina sta pensando di rinnovare il contratto al centrocampista Jordan Veretout, in scadenza nel 2021. Il francese piace al Milan, l'Inter e il Napoli.

Fonte: Calciomercato.com

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