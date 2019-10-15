Sfuma l'obiettivo estivo della Fiorentina. De Paul rinnova con l'Udinese fino al 2024

Sfuma ormai definitivamente l'obiettivo estivo della Fiorentina Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino ha infatti rinnovato il contratto con l'Udinese fino al 2024: "Ci tenevamo a dimostrare a Rodri...

Sfuma ormai definitivamente l'obiettivo estivo della Fiorentina Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino ha infatti rinnovato il contratto con l'Udinese fino al 2024: "Ci tenevamo a dimostrare a Rodrigo il valore che ha all'interno della nostra squadra - commenta il Responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino - e, soprattutto, stiamo portando avanti una politica di consolidamento della struttura tecnica considerando che sono in corso anche trattative di rinnovo con altri giocatori. La firma di De Paul da il là, quindi, a una politica di felice convivenza con i nostri giocatori e di solidità degli obbiettivi da perseguire"