Da qui al 2 agosto o Federico Chiesa rinnova o sarà addio. Già dal 4 maggio Barone e Pradè chiederanno un incontro per trovare un accordo. Commisso si è affezionato al giovane viola, il clima sembra disteso e vorrebbe offrirgli 3,5 milioni che diverrebbero 4,5, una cifra quindi superiore a quella di Ribery. La palla ora passerà a Chiesa che avrà tempo, ma non troppo, per decidere. Restano alla finestra Juventus, Inter, Manchester United e Chelsea. Se volesse andarsene Commisso non scenderà sotto i 70 milioni e spererà in un’asta per aggiudicarselo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.