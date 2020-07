Novità in vista per Dusan Vlahovic, scrive Sportmediaset. Il giocatore è legato alla Fiorentina fino al 2023, ma le prestazione dell’attaccante avrebbero convinto il club ad avviare i contatti con l’entourage del giocatore per trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. L’agente del calciatore a breve è atteso in Italia per discutere del prolungamento.