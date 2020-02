L’appuntamento è già stato fissato e avverrà subito dopo Pasqua: sarà allora che Dusan Vlahovic, uno dei gioielli della Fiorentina, troverà dentro l’uovo la gradita sorpresa (che comunque tanto sor- presa non è) del nuovo contratto. Più lungo – fino al 2025 – e economicamente più robusto considerando che al momento l’attuale capocannoniere viola percepisce circa 200.000 euro annui netti, uno degli stipendi più bassi di tutta la squadra. Intanto però la società ha già iniziato le grandi manovre come dimostra la presenza ieri al centro sportivo dell’agente del giovane attaccante serbo, Darko Ristic. Da qui a Pasqua ci saranno altri colloqui fra la Fiorentina e l’entourage di Vlahovic ma all’interno del club viola si respirano fiducia e ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Anche perché lo stesso attaccante si è mostrato da subito disponibile a continuare la sua avventura in viola. A riportarlo è Tuttosport.