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Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"

Dusan Vlahovic è stato intervistato a fine partita contro l'Arsenal: "E' sempre bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Oggi la gara non è andata molto bene, il risultato è nega...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2019 02:33
Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dusan Vlahovic è stato intervistato a fine partita contro l'Arsenal: "E' sempre bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Oggi la gara non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti, ma penso che meritavamo sicuramente di più: adesso guardiamo avanti. Stasera partiamo per il New Jersey e vogliamo vincere ogni sfida, anche con il Benfica che è un'altra squadra molto forte".

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