Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"

Dusan Vlahovic è stato intervistato a fine partita contro l'Arsenal: "E' sempre bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Oggi la gara non è andata molto bene, il risultato è nega...

A cura di Redazione Labaroviola 21 luglio 2019 02:33

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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