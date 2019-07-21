Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"
Dusan Vlahovic è stato intervistato a fine partita contro l'Arsenal: "E' sempre bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Oggi la gara non è andata molto bene, il risultato è nega...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2019 02:33
Dusan Vlahovic è stato intervistato a fine partita contro l'Arsenal: "E' sempre bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Oggi la gara non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti, ma penso che meritavamo sicuramente di più: adesso guardiamo avanti. Stasera partiamo per il New Jersey e vogliamo vincere ogni sfida, anche con il Benfica che è un'altra squadra molto forte".