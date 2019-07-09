Labaro Viola

Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro

Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale German Pezzella voleva terminare il rapporto con la Fiorentina quando era andato a giocare con l'Argentina in Copa America. Anche dopo il cambio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 13:40
Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Argentina
Roma
Coppa America
La Gazzetta Dello Sport
Pezzella
Condividi

Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale German Pezzella voleva terminare il rapporto con la Fiorentina quando era andato a giocare con l'Argentina in Copa America. Anche dopo il cambio di proprietà la questione non sembra cambiata perchè Pezzella vorrebbe trasferisi alla Roma. La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok