Gazzetta, Pezzella vorrebbe andare alla Roma. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro
Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale German Pezzella voleva terminare il rapporto con la Fiorentina quando era andato a giocare con l'Argentina in Copa America. Anche dopo il cambio...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 13:40
Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale German Pezzella voleva terminare il rapporto con la Fiorentina quando era andato a giocare con l'Argentina in Copa America. Anche dopo il cambio di proprietà la questione non sembra cambiata perchè Pezzella vorrebbe trasferisi alla Roma. La Fiorentina lo valuta 20 milioni di euro.