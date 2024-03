Sempre più Beltran, fenomeno con l’Argentina U23: due gol facili, sì, ma di pura voglia

L’attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, finisce in prima pagina dopo la doppietta segnata in Nazionale. Il vichingo si è distinto per la sua prestazione, mettendo a segno due gol da rapace d’area, sì facili, ma vanno pur sempre fatti. È indiscutibilmente uno dei protagonisti della selezione Mascherano, autore dei due gol che hanno deciso il match contro il Messico, realizzati in meno di 20 minuti. Il Corriere dello Sport Stadio celebra l’operato dell’argentino: “Fenomeno Lucas con l’Argentina U23 – scrive – L’ex River protagonista nella sfida con il Messico: è uno dei tesori del gruppo guidato da Mascherano”. Ma Italiano tiene d’occhio anche un nuovo Nico Gonzalez, impiegato dal c.t Scaloni come terzino sinistro. Chissà se il tecnico viola possa trarre spunto da questa dimostrazione per il futuro. Intanto il mister sorride in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan, anche se dovrà fare a meno di Bonaventura, che dovrà scontare la squalifica.

