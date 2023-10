Corriere dello Sport su Ikone: “Va detto a bassa voce ma sembra essere tornato il vero Jorko”

Nell’ edizione odierna del Corriere dello Sport è stato sottolineato come, nelle ultime partite dopo il suo rientro, Jonathan Ikone sembri pronto a riscattarsi dopo le ultime stagioni in viola non all’altezza. Come riporta il quotidiano, l’etichetta di incompiuto pare sembri essere destinata a essere stracciata dopo le ultime due partite con Ferencvaros e Napoli, ma il francese dovrà essere valutato dopo la sosta. La fiducia di Vincenzo Italiano non manca, come dimostrano le 51 partite su 60 giocate l’anno scorso (secondo esterno più impiegato dopo Nico). Concludendo il quotidiano dice: “Giusto dirlo a bassa voce, ma sembra essere tornato il vero Jorko“.

