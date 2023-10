Capello esalta Italiano: “Se schiera sempre formazioni diverse vuol dire che fa giocare chi merita”

Fabio Capello ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le parole dell’allenatore:

“Italiano è un allenatore capace, ha delle idee ben chiare su quello che vuole dalla squadra, questo è già un pregio su dove vuole andare e cosa vuole ottenere. Quello che deve fare un allenatore è mettere i giocatori nel posto in cui rendono di più. Il fatto che abbia sempre schierato formazioni diverse vuol dire che fa giocare quelli che sono più in forma e quelli che lavorano meglio, non fa figli e figliasti. In questi 3 anni la Fiorentina l’ha fatta maturare, gli è servito allenare a Firenze, ora può fare anche il salto di qualità, è in grado. Magari vince un trofeo ma su questo aspettiamo, diciamo che è bravo”

L’ALLENATORE DEL VERONA SI ESPONE SULLA FIORENTINA