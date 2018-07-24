Labaro Viola

Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è alla affannosa ricerca di un esterno d'attacco. Per questo sta sondando i profili più vari.Per Christopher Nkunku del PSG e Iker Muniain dell’A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 12:50
Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG -
Calciomercato
Corvino
Corriere Dello Sport Stadio
Condividi

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è alla affannosa ricerca di un esterno d'attacco. Per questo sta sondando i profili più vari.

Per Christopher Nkunku del PSG e Iker Muniain dell’Athletic Bilbao, provati a prendere dal dg, non c'è stato niente da fare: i club non li vogliono lasciar andare.

Chieste informazioni invece per il "Pity" Martinez del River Plate e per Martin Terrier del Lione, sceso nelle gerarchie della squadra francese dopo essere stato pagato 15 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok