Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG

Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è alla affannosa ricerca di un esterno d'attacco. Per questo sta sondando i profili più vari.Per Christopher Nkunku del PSG e Iker Muniain dell’A...

A cura di Redazione Labaroviola 24 luglio 2018 12:50

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