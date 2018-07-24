Corriere dello Sport: Corvino ha chiesto Muniain e Nkunku, "no" secchi di Athletic Bilbao e PSG
Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è alla affannosa ricerca di un esterno d'attacco. Per questo sta sondando i profili più vari.Per Christopher Nkunku del PSG e Iker Muniain dell’A...
Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è alla affannosa ricerca di un esterno d'attacco. Per questo sta sondando i profili più vari.
Per Christopher Nkunku del PSG e Iker Muniain dell’Athletic Bilbao, provati a prendere dal dg, non c'è stato niente da fare: i club non li vogliono lasciar andare.
Chieste informazioni invece per il "Pity" Martinez del River Plate e per Martin Terrier del Lione, sceso nelle gerarchie della squadra francese dopo essere stato pagato 15 milioni di euro.
Fonte: Corriere dello Sport-Stadio