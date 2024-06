Goretti è la nuova risorsa della Fiorentina: “porta a casa plusvalenze ed ha contatti con il calcio estero”

Sarà Roberto Goretti ad affiancare Daniele Pradè in qualità di direttore tecnico della Fiorentina, prendendo il posto dell’uscente Nicolas Burdisso. Si tratta di un profilo giovane che ha fatto la gavetta, partendo dall’esperienza a Perugia, poi a Cosenza e poi ancora alla Reggiana, fino ad arrivare nella massima serie. La Fiorentina si appoggerà su uno “scopritore di talenti” – come scrive il Corriere dello Sport-Stadio – in una sessione di mercato fondamentale per i viola, al fine di costruire una squadra su misura per il suo nuovo allenatore, ovvero Raffaele Palladino. Tra le “skills” di Goretti, secondo il quotidiano sportivo, vi sarebbe la spiccata capacità di portare a casa delle plusvalenze: il dirigente, grazie ad esse, è riuscito a far incassare oltre 20 milioni di euro al Perugia. Non è da sottovalutare nemmeno la sua rete di contatti con il calcio straniero, avendo già più volte comprato all’estero così come in Italia. Un profilo interessante in prospettiva di mercato.

