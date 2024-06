Casamonti: “Prima di fare lo stadio nuovo giusto riusare quello vecchio, il problema è dove gioca la Fiorentina”

L’architetto Marco Casamonti, presente al Festival della Serie A a Parma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW per parlare degli stadi nel nostro Paese: “Si deve trovare perché abbiamo una situazione abbastanza grave in Italia, con l’età media degli impianti a 68 anni contro i 35 per esempio della Germania. Abbiamo strutture più vecchie, meno efficienti e non confortevoli. Lo sport si deve porre il problema di come riqualificare anche le città attraverso la rigenerazione e la ricostruzione degli stadi. È una grande occasione per tutti”. “La questione del Franchi dal punto di vista progettuale è chiusa, c’è stato un concorso, c’è stata un’assegnazione, i lavori sono partiti e in linea di principio la questione è chiusa. Il problema ora è dove giocherà la Fiorentina. Quando si fa uno stadio bisogna pensare anche al periodo temporaneo, poiché è giusto cercare di riusare le strutture esistenti prima di costruirne altre perché uno stadio consuma 7-8-10 ettari di suolo e prima di farlo si deve pensare se si può riutilizzare quello vecchio”. Lo scrive Tuttomercatoweb

