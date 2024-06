Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole Retegui, il Genoa chiede 20 milioni. Commisso dà l’ok?”

È Mateo Retegui il candidato principale a vestire la maglia di centravanti della Fiorentina la prossima stagione è l’obiettivo individuato per l’attacco e il club viola vuole anticipare la concorrenza. I 7 gol in 29 partite alla prima stagione in Serie A non fanno alcun effetto negativo e al Viola Park sono sicuri che l’attaccante abbia tanta potenzialità inespressa. La questione centravanti è la priorità del mercato viola, l’italo-argentino l’idea in cima alla lista.

Un anno fa il Genoa ha pagato Retegui 15 milioni, adesso per aprire una vera e propria trattativa ne servono 20, milione più, milione meno. L’idea della Fiorentina è quella di ritoccare verso il basso la parte fissa inserendo bonus, e se Commisso darà il via libera si procederà all’offerta per capire se ci sono i margini per aprire una trattativa. L’obiettivo è chiudere il discorso centravanti in tempi brevi, ma a meno di un’accelerazione improvvisa non sarà possibile: tra una settimana inizia l’Europeo in Germania dove l’attaccante sarà impegnato. Palladino comunque ha avallato l’operazione, e la Fiorentina si è mossa in anticipo per regalargli il numero 9. Lo scrive il Corriere dello Sport.

