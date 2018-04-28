Veretout: "Non sono sorpreso dai miei 10 goal. Daremo fastidio al Napoli. A Firenze vivo bene..."

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha rilasciato un'intervista ad il Il Corriere Dello Sport - Stadio pubblicata nell'edizione odierna:"Non sono poi così sorpreso dai miei dieci goal...

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha rilasciato un'intervista ad il Il Corriere Dello Sport - Stadio pubblicata nell'edizione odierna:

"Non sono poi così sorpreso dai miei dieci goal. Da ragazzino segnavo tanto ed il fatto che il mister mi ha responsabilizzato in punizioni e rigori mi ha fatto specializzare. Il Napoli? Al San Paolo all'andata abbiamo strappato un pareggio, vogliamo fare una gara perfetta. La Juventus non ci interessa, pensiamo solo a fare una grande partita, possiamo dare loro fastidio. I tifosi? Un valore aggiunto per la squadra, sono tutti i giorni con noi ed è bellissimo. Sto bene alla Fiorentina, a Firenze vivo bene. Nella mia carriera sogno di giocare in Champions League è evidente, ma non è un tarlo".