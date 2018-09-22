Corriere dello Sport: entusiamo alle stelle, con la Spal attesi quasi 30.000 spettatori
La sconfitta esterna di Napoli e la rimonta subita sul campo della Sampdoria, che hanno fruttato due soli punti nelle ultime due uscite, non hanno certo frenato l'entusiasmo dei tifosi viola. Infatti,...
La sconfitta esterna di Napoli e la rimonta subita sul campo della Sampdoria, che hanno fruttato due soli punti nelle ultime due uscite, non hanno certo frenato l'entusiasmo dei tifosi viola. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, anche contro la Spal sono attesi circa 30.ooo spettatori. L'orario proibitivo, anche per questa quinta uscita stagionale, non agevola certo l'afflusso di tifosi allo stadio ma il popolo viola, seppur fra le numerose complicazioni, risponderà per l'ennesima volta: "presente".