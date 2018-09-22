Corriere dello Sport: entusiamo alle stelle, con la Spal attesi quasi 30.000 spettatori

La sconfitta esterna di Napoli e la rimonta subita sul campo della Sampdoria, che hanno fruttato due soli punti nelle ultime due uscite, non hanno certo frenato l'entusiasmo dei tifosi viola. Infatti,...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2018 11:01

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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