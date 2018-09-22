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Corriere dello Sport: entusiamo alle stelle, con la Spal attesi quasi 30.000 spettatori

La sconfitta esterna di Napoli e la rimonta subita sul campo della Sampdoria, che hanno fruttato due soli punti nelle ultime due uscite, non hanno certo frenato l'entusiasmo dei tifosi viola. Infatti,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 11:01
Corriere dello Sport: entusiamo alle stelle, con la Spal attesi quasi 30.000 spettatori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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Corriere Dello Sport Stadio
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La sconfitta esterna di Napoli e la rimonta subita sul campo della Sampdoria, che hanno fruttato due soli punti nelle ultime due uscite, non hanno certo frenato l'entusiasmo dei tifosi viola. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, anche contro la Spal sono attesi circa 30.ooo spettatori. L'orario proibitivo, anche per questa quinta uscita stagionale, non agevola certo l'afflusso di tifosi allo stadio ma il popolo viola, seppur fra le numerose complicazioni, risponderà per l'ennesima volta: "presente".

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