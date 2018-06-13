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Famiglia Astori: "Uscite notizie fuorvianti, chiediamo a tutti che il silenzio venga rispettato"

Su Il Corriere Dello Sport - Stadio la famiglia di Davide Astori ha scritto una lettera indirizzata a Firenze e tutti i tifosi viola:“Le notizie diffuse nei giorni scorsi delle quali, peraltro, non si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 10:14
Famiglia Astori: "Uscite notizie fuorvianti, chiediamo a tutti che il silenzio venga rispettato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Su Il Corriere Dello Sport - Stadio la famiglia di Davide Astori ha scritto una lettera indirizzata a Firenze e tutti i tifosi viola:

“Le notizie diffuse nei giorni scorsi delle quali, peraltro, non si conoscono le fonti, risultano estremamente confuse, talvolta contraddittorie o superficiali e dunque fuorvianti, poiché tutte le informazioni desunte da approfondimenti clinici e relazioni medico-legali sono ancora secretate dalla Procura di Udine, al punto che neppure la nostra famiglia, ad oggi unica coinvolta nella vicenda, ne è a conoscenza. Per questo e in segno di rispetto per Davide, oltre che per tutti noi, e senza dimenticare lo straordinario affetto che ci avete riservato in questi mesi, chiediamo che venga mantenuto il silenzio più rigoroso relativamente alle indagini in corso da parte della stessa Procura. Certi che comprendiate le ragioni della nostra richiesta, dettata dalle estreme difficoltà del momento, Vi ringraziamo. Famiglia Astori”.

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