Pedullà conferma: "Soucek per sostituire Sanchez, non è il dopo Badelj. Il mercato viola diverso dall'estate..."

Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato viola: “Sanchez continua ad insistere sulla sua necessità, legittima, di giocare nell’anno del Mondiale, per questo la Fiorentina h...

Alfredo Pedullà è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato viola: “Sanchez continua ad insistere sulla sua necessità, legittima, di giocare nell’anno del Mondiale, per questo la Fiorentina ha preso la targa di Soucek. E’ l’idea più concreta per sostituire il colombiano, non un dopo-Badelj. La società viola dovrà portare avanti un mercato di piccoli assestamenti rispetto a quello che ha fatto la scorsa estate".