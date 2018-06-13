Pedullà: "Soucek arriverà ma non è sostituto di Badelj. Su Meret e Pjaca..."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato nuovamente Alfredo Pedullà: "Soucek? Probabilmente lo prenderanno, ma non è, dal mio punto di vista, il sostituto di Badelj. Al pari di Hancko è già pronto. Serv...

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato nuovamente Alfredo Pedullà: "Soucek? Probabilmente lo prenderanno, ma non è, dal mio punto di vista, il sostituto di Badelj. Al pari di Hancko è già pronto. Servono le alternative, i titolari ce li hai. Il salto di qualità lo fai con Meret e Pjaca. Per quanto riguarda il croato, la Juventus vuole mandarlo a giocare anche per far rivalutare il cartellino. Sul portiere, anche l’Udinese è entrata nell’ordine di idee di valutare una cessione. Sono due piste da seguire fino in fondo. Saponara è tra coloro che sono sospesi, può darsi che ci sia qualcuno che vuole puntarci"