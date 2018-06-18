Pres. Slavia: "Soucek? Dall'Italia fandonie, è incedibile". Strategia o realtà? La Fiorentina deve stare attenta all'Atalanta...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, dopo il tweet del Presidente dello Slavia Praga dove, in relazione al suo calciatore da tempo accostato alla Fiorentina Soucek ha dichiara...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, dopo il tweet del Presidente dello Slavia Praga dove, in relazione al suo calciatore da tempo accostato alla Fiorentina Soucek ha dichiarato:

"Non c’è niente di vero rispetto a ciò che si scrive in Italia. Per noi il giocatore è incedibile, abbiamo già informato sia l’agente che il calciatore. La priorità è che resti con noi, al momento non ci sono trattative per la cessione sua e di nessuno".

La realtà però è diversa, la Fiorentina offre per lui 3 milioni, la concorrenza dell'Atalanta è viva ma le parole del presidente ceco sono reali o solo di strategia per strappare qualche milione in più?