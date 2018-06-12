Di Marzio: "Fiorentina vicina a Soucek, domani si può chiudere, operazione da 3 milioni di euro"

La Fiorentina riprende in mano la trattativa per portare in viola Soucek dello Slavia Praga. Il centrocampista ceco classe 1995 potrebbe davvero trasferirsi a Firenze, dopo che la trattativa si era bl...

La Fiorentina riprende in mano la trattativa per portare in viola Soucek dello Slavia Praga. Il centrocampista ceco classe 1995 potrebbe davvero trasferirsi a Firenze, dopo che la trattativa si era bloccata lo scorso gennaio. Domani è previsto un incontro che potrebbe già essere decisivo tra il club e l'entourage del giocatore per un'operazione da circa tre milioni di euro. La Fiorentina è convinta di poter chiudere la trattativa, visto che lo Slavia Praga ha dato delle aperture dopo il no di gennaio.

Gianlucadimarzio.com