Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sarebbe circolato il nome di Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona, centrocampista classe '91. Citiamo testualmente...
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sarebbe circolato il nome di Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona, centrocampista classe '91. Citiamo testualmente il quotidiano: profilo ritenuto interessante, ma anche pericoloso. Visto che l’argentino con passaporto italiano è, insieme ad altri compagni, nel mezzo del contenzioso con lo Sporting Lisbona per lo svincolo ottenuto dopo i noti fatti di cronaca nera (aggressione da parte dei tifosi con mazze di ferro, ndr). Altre soluzioni restano ancora sottotraccia mentre ci sono alcune certezze.
L'alternativa rimane quella di Soucek dello Slavia Praga (differenza di valutazione del cartellino e concorrenza, le problematiche) seguito anche dall’Atalanta.
Rimarranno in mediana: Veretout, Benassi e Dabo. In uscita Cristoforo e Sanchez.