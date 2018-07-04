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Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sarebbe circolato  il nome di Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona, centrocampista classe '91. Citiamo testualmente...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 09:21
Gazzetta, Fiorentina su Battaglia: interessante ma "pericoloso". L'alternativa rimane Soucek seguito anche dall'Atalanta -
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sarebbe circolato  il nome di Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona, centrocampista classe '91. Citiamo testualmente il quotidiano: profilo ritenuto interessante, ma anche perico­loso. Visto che l’argentino con passaporto italiano è, insieme ad altri compagni, nel mezzo del contenzioso con lo Sporting Lisbona per lo svincolo ottenu­to dopo i noti fatti di cronaca nera (aggressione da parte dei tifosi con mazze di ferro, ndr). Altre soluzioni restano ancora sottotraccia mentre ci sono al­cune certezze.

L'alternativa rimane quella di Soucek dello Slavia Pra­ga (differenza di valutazio­ne del cartellino e concor­renza, le problematiche) se­guito anche dall’Atalanta.

Rimarranno in mediana: Veretout, Benassi e Dabo. In uscita Cristoforo e Sanchez. 

 

 

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