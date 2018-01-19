Contro la Samp l'ultima di Sanchez in viola: settimana prossima arriva Soucek al suo posto
Il Corsport oggi in edicola afferma che la viola è pronta a chiudere per l’acquisto del centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Carlos Sanchez lascerà la squadra viola dopo la partita contro l...
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2018 11:23
Il Corsport oggi in edicola afferma che la viola è pronta a chiudere per l’acquisto del centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Carlos Sanchez lascerà la squadra viola dopo la partita contro la Sampdoria, dove dovrebbe giocare titolare al posto di Veretout, poi Corvino acquisterà il giocatore ceco. All’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare già la firma.