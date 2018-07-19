La Nazione, con le cessioni di Eysseric e Saponara nomi caldi del centrocampo: Soucek e Cataldi
Secondo quanto riportato da La Nazione, con l'eventuali cessioni di Eysseric e Saponara si creerebbe un tesoretto da investire sul centrocampo. I nomi caldi sono Soucek dello Slavia Praga e Cataldi de...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 08:55
Secondo quanto riportato da La Nazione, con l'eventuali cessioni di Eysseric e Saponara si creerebbe un tesoretto da investire sul centrocampo. I nomi caldi sono Soucek dello Slavia Praga e Cataldi della Lazio. L'idea di Corvino è quella di prenderli in prestito senza obbligo di riscatto, su questo tassello la Lazio è restia perchè Cataldi lo cede o a titolo definitivo o appunto, in prestito con obbligo di riscatto. Seguiranno sviluppi