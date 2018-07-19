La Nazione, con le cessioni di Eysseric e Saponara nomi caldi del centrocampo: Soucek e Cataldi

Secondo quanto riportato da La Nazione, con l'eventuali cessioni di Eysseric e Saponara si creerebbe un tesoretto da investire sul centrocampo. I nomi caldi sono Soucek dello Slavia Praga e Cataldi de...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2018 08:55

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