Dalla Repubblica Ceca, interrotta la trattativa per Soucek alla Fiorentina, il giocatore rinnova con lo Slavia Praga
Secondo quanto riportano dalla Repubblica Ceca il centrocampista Soucek accostato alla Fiorentina come possibile colpo vicino della società viola rimarrà allo Slavia Praga. Come scrive il sito isport....
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 15:28
Secondo quanto riportano dalla Repubblica Ceca il centrocampista Soucek accostato alla Fiorentina come possibile colpo vicino della società viola rimarrà allo Slavia Praga. Come scrive il sito isport.blesk.cz la trattativa si sarebbe subito interrotta, così il giocatore ha deciso di rinnovare il suo contratto con il club ceco con ingaggio nettamente ritoccato al rialzo. Quindi adesso Corvino dovrà cercare altrove per il ruolo di centrocampista, reparto incompleto nella rosa di Pioli.