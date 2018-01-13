Ecco chi è Soucek, il centrocampista ceco che Corvino vuole portare a Firenze al posto di Sanchez

Pantaleo Corvino sta piazzare un nuovo colpo di mercato a centrocampo. Il colombiano Carlos Sanchez vuole andare via e gli occhi della società viola sono caduti su Tomáš Souček dello Slavia Praga, che...

A cura di Redazione Labaroviola 13 gennaio 2018 14:29

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