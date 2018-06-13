Terminato da pochi minuti l'incontro con l'entourage di Soucek. Arriva alla Fiorentina?

Secondo quanto riportato da i colleghi di TuttoMercatoWeb da pochi minuti sarebbe terminato l'incontro tra la Fiorentina e l'entourage di Soucek. Il centrocampista dello Slavia Praga è da tempo corteg...

A cura di Redazione Labaroviola 13 giugno 2018 16:59

Condividi